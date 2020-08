"Il Pd non licenzia nessuno". Parla Walter Verini (Di martedì 18 agosto 2020) Onorevole Walter Verini, da un mese è il nuovo tesoriere del Pd. Anzitutto, chi glielo ha fatto fare?La proposta del segretario Nicola Zingaretti è un segno di fiducia. Onestamente, conoscendo le difficoltà finanziarie che il Pd sta attraversando, non me la sentivo di dire di no. Arrivo dopo la gestione seria, ordinata e lungimirante di Luigi Zanda. E’ lui ad aver elaborato un piano triennale di risanamento che si concluderà nel 2022 e che lascia intravvedere la luce. Non dico la fine dei problemi, ma un partito che sta in piedi e si sostiene da solo. Un obiettivo che farebbe tremare le vene ai polsi a chiunque: non c’è un partito in Italia che non tagli gli organici, riduca gli affitti, chiuda i giornali, soffra il calo del tesseramento, faccia stalking ai Parlamentari per farsi ... Leggi su huffingtonpost

