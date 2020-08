Grande Fratello Vip, il cast di Signorini perde pezzi: già due le smentite (Di martedì 18 agosto 2020) Il cast del Grande Fratello Vip di quest’anno sembra essere già formato ma fino a quando non ci sarà l’ufficialità da parte di Alfonso Signorini potrebbero essere pubblicate smentite o diffusi aggiornamenti. Come quello di Eva Grimaldi che, strano ma vero, non farà parte della nuova edizione del reality show di Canale 5: non è … L'articolo Grande Fratello Vip, il cast di Signorini perde pezzi: già due le smentite proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

