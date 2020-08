Formula 1, piovono critiche su Binotto: “non è un capo squadra, è formato da numeri e non da sentimenti” (Di martedì 18 agosto 2020) La stagione della Ferrari fin qui è stata ampiamente da dimenticare, risultati pessimi e solo due podi per Leclerc, un bottino troppo magro per poter competere con Mercedes e Red Bull. Charles Coates/Getty ImagesSul banco degli imputati è finito Mattia Binotto, indicato come il responsabile principale di questa annata fallimentare. Nei confronti del team principal della Rossa sono arrivate anche le critiche di Colin Kolles, ex boss della HRT e managing director della Spyker: “Binotto è un ottimo ingegnere, ma un ingegnere non è un capo squadra. Dal mio punto di vista, nessun ingegnere può essere un capo squadra. Conosco Binotto personalmente è una persona che è formata dai ... Leggi su sportfair

