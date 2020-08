F1 GP d'Italia a porte chiuse? A Monza ci va il tuo avatar per sconfiggere il Covid! (Di martedì 18 agosto 2020) ... condivisa da Regione Lombardia e Formula 1 - è possibile creare il proprio avatar, collegandosi al sito dell'impianto sportivo, Monzanet.it , anche tramite lo smartphone. Una volta selezionato il ... Leggi su gazzetta

renatobrunetta : L’Italia viaggia alla cieca verso un autunno molto caldo. I fondi UE sono ancora molto incerti e un nuovo incubo lo… - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: STANNO FACENDO HA LASCIARE IL VIA LIBERA AI CLANDESTINI LE PORTE APERTE OCCORRE CHIUSURA FRONTIERE/BLOCCHI NAVALI PERM… - GHERARDIMAURO1 : STANNO FACENDO HA LASCIARE IL VIA LIBERA AI CLANDESTINI LE PORTE APERTE OCCORRE CHIUSURA FRONTIERE/BLOCCHI NAVALI… - laquila_calcio : ?? | INVERSIONE CAMPO Data l'indisponibilità dello Stadio 'Paride Tilesi' per motivi legati alla ricorrenza del sis… - AdamBenNasr2 : RT @ivocamic: #VIRUS A FASCE ORARIE #Discoteche chiuse e #mascherine obbligatorie dopo le 18 File chilometriche per i #tamponi MA SBARCHI… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia porte GP d’Italia a porte chiuse? A Monza ci va il tuo avatar per sconfiggere il Covid! La Gazzetta dello Sport Coronavirus: dopo 5 mesi riapre il Copacabana Palace di Rio

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - Il Copacabana Palace di Rio de Janeiro, nelle cui stanze hanno soggiornato capi di Stato, reali, star del cinema e della musica, oltre a imprenditori di fama internazionale, ...

Bergamo, la promessa dell’assessore Zenoni: «Faremo altre corsie ciclabili»

Le ultime sono state disegnate lungo viale Vittorio Emanuele, sulla strada che porta in Città Alta ... Sono uno strumento nuovo per l’Italia, già rodato invece in molte città d’Europa ...

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - Il Copacabana Palace di Rio de Janeiro, nelle cui stanze hanno soggiornato capi di Stato, reali, star del cinema e della musica, oltre a imprenditori di fama internazionale, ...Le ultime sono state disegnate lungo viale Vittorio Emanuele, sulla strada che porta in Città Alta ... Sono uno strumento nuovo per l’Italia, già rodato invece in molte città d’Europa ...