“Eri solare, portavi buonumore ovunque”. Giulia, morta tragicamente a 29 anni: i colleghi la ricordano in un modo dolcissimo (Di martedì 18 agosto 2020) Cadine dice addio a una sua cara concittadina. Nella parole usate da Enrico Salvetta, vice direttore vicario e responsabile dell’area finanza di Cassa Centrale Banca, c’è il ritratto di una giovane solare, appassionata e molto preparata: Giulia Tita, la ragazza di 29 anni deceduta domenica in una tragica sciagura in montagna in Val Pasiria. I funerali si terranno giovedì a Cadine, alle ore 10. “Siamo annichiliti – dice, facendosi portavoce del dolore di tutti i colleghi – Giulia lascia una grande impronta in chi l’ha conosciuta. Abbiamo voluto informare subito tutti i colleghi e anche le persone che lavoravano con lei che, purtroppo, Giulia non c’è più”. Dopo il diploma al ... Leggi su caffeinamagazine

