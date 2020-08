Diletta Leotta svela i segreti del suo guardaroba (Di martedì 18 agosto 2020) La passione per la moda, Diletta Leotta ce l’ha da quando era bambina. “Ricordo che avevo tanti vestiti ed erano le sorelle più grandi ad approfittare del mio armadio”, ha rivelato in un’intervista al settimanale Gente. Un interesse che ha coltivato negli anni, e oggi che è una splendida 29enne il suo stile è ben definito e riconoscibile. A farla da padrona nel suo guardaroba sono abiti corti che sottolineano le forme, scollature, colori pastello e tacchi alti. Le muse di Diletta Leotta I punti di riferimento di Diletta Leotta? “Mia mamma e mia nonna, per me emblema di classe e di eleganza” ha rivelato. Tra le star però, il suo faro è Brigitte Bardot, per il suo saper scegliere capi femminili e ... Leggi su newscronaca.myblog

Ultime Notizie dalla rete : Diletta Leotta "Ibrahimovic e Diletta Leotta supercoppia dell'estate" Corriere dello Sport Gossip News: Elettra Lamborghini twerka in hotel, Gerry Scotti 40 giorni di astinenza

Intanto si ipotizza un nuovo amore per Diletta Leotta tra le fila della serie A, e invece Gerry Scotti racconta che… ELETTRA LAMBORGHINI: È la regina del twerk in Italia, eppure non smette ...

Zlatan Ibrahimovic e Diletta Leotta, bomba Signorini: "Qualcosa in più di un'amicizia, lui è arrivato da single"

La strana coppia. Ma l’indiscrezione ha già il sapore dello scoop. Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic "pizzicati" insieme. La bomba è del settimanale Chi. Tra i due c’è stato un incontro per motivi ...

