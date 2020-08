Crisi coronavirus, Draghi detta la linea all'Ue: così si riparte. E lancia l'allarme sui giovani (Di martedì 18 agosto 2020) "L'Europa può uscire rafforzata dalla pandemia. Bilancio europeo ed emissione di debito comune come principio di un Ministero del tesoro comunitario per stabilità dell'area dell'euro". Al Meeting di Rimini l'ex presidente della Bce, Mario Draghi, detta la linea all'Unione Europea per uscire dalla Crisi del coronavirus. E pensando ai giovani e al futuro striglia i governi: "I sussidi servono a sopravvivere, a ripartire: ai giovani bisogna però dare di più, perché i sussidi finiranno" sottolinea l'ex presidente della Bce che, come in precedenti interventi, rimarca l'importanza di puntare sulla formazione delle nuove generazioni. "Si è evitato che la recessione si trasformasse in una prolungata ... Leggi su iltempo

poliziadistato : #CapodellaPolizia Gabrielli intervistato da @agnese_pini a @caffeversiliana su emergenza immigrazione, infiltrazion… - SaluteLazio : #Coronavirus: Unità di Crisi Regione Lazio: aeroporto di Ciampino, 5 casi positivi provenienti da Madrid. Una coppi… - LavoroLazio_com : Coronavirus, Unità Crisi Lazio: 'Effettuati oltre 5mila test per viaggi... - europea_lk : Vilnius ha portato i bar in strada e nelle piazze, e ha funzionato. #Lituania Di @Alecappelli93 - d_felici : RT @SaluteLazio: #CORONAVIRUS: UNITA’ CRISI LAZIO, ‘QUESTA MATTINA PRESSO AEROPORTO FIUMICINO INDIVIDUATI CON TEST RAPIDI TRE CASI POSITIVI… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi coronavirus La crisi dell'oro nell'India del coronavirus AGI - Agenzia Italia Meeting Rimini, Mario Draghi detta la linea all'Ue: così si riparte. Ma è allarme sui giovani

Al Meeting di Rimini l'ex presidente della Bce, Mario Draghi, detta la linea all'Unione Europea per uscire dalla crisi del coronavirus. E pensa anche ai giovani: "I sussidi servono a sopravvivere, a ...

Draghi: "Ora investire su giovani e istruzione"

Ue. La risposta che l'Unione Europea ha dato alla crisi legata al coronavirus, può "diventare il principio di un disegno che porterà a un ministero del Tesoro comunitario la cui funzione nel conferire ...

Al Meeting di Rimini l'ex presidente della Bce, Mario Draghi, detta la linea all'Unione Europea per uscire dalla crisi del coronavirus. E pensa anche ai giovani: "I sussidi servono a sopravvivere, a ...Ue. La risposta che l'Unione Europea ha dato alla crisi legata al coronavirus, può "diventare il principio di un disegno che porterà a un ministero del Tesoro comunitario la cui funzione nel conferire ...