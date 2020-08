Con un positivo classe in quarantena: cosa succede a scuola in caso di contagio (Di martedì 18 agosto 2020) “Le scuole non vanno solo riaperte, dobbiamo fare in modo che poi non richiudano”: ieri la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha affidato a un post su Facebook poche e chiare parole, assicurando che il 14 settembre “riprenderanno ufficialmente le lezioni”. E ha chiesto a tutti “responsabilità e consapevolezza”, sulla scia di quanto chiesto ai giovani dal ministro della Salute Roberto Speranza dopo l’ordinanza sulla chiusura delle discoteche: “Ci aiutino a tenere sotto controllo il contagio”. E se i dati non saranno incoraggianti, uno dei timori è che l’anno scolastico potrebbe slittare, almeno in presenza, a dopo le elezioni. Ma si tratterebbe solo di un’estrema ratio. Certo è che in Francia e Germania le scuole hanno aperto ma poi richiuso. cosa ... Leggi su nextquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Con positivo Cosa succede se si prende un aereo con un passeggero positivo: il protocollo QuiFinanza Servono test rapidi (anche per i guariti)

Senza la capacità di individuare per tempo i soggetti infetti non abbiamo alcuna possibilità di contenere il virus. Questo perché nuovi focolai sono inevitabili e a partire da quelli le persone posson ...

Sars-Cov2-COVID: Lo Studio Italiano su Vo’,il più importante in Europa

Inserito il 02 agosto 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: Il 21 febbraio di quest'anno un anziano residente a Vo’, un ridente paese dei Colli Euganei a 25 km da Padova, mori di polmonite. L'u ...

