Cassazione: finiti gli studi, i figli devono trovarsi un lavoro (Di martedì 18 agosto 2020) L'autoresponsabilità dei giovaniIl limite del diritto al mantenimentoIl diritto al mantenimento del figlio maggiorenneL'autoresponsabilità dei giovaniTorna su Secondo i giudici di legittimità, come si legge nella sentenza n. 17183/2020 qui sotto allegata, il principio di autoresponsabilità vigente nel nostro ordinamento impone ai giovani, una volta terminati gli studi, di attivarsi per assicurarsi un autonomo sostentamento, in attesa di trovare un lavoro che sia più aderente alle proprie aspirazioni. Non è infatti ammissibile pretendere che, in loro vece, siano i genitori a doversi adattare a qualsiasi lavoro per sostentarli: per la Corte "la pienezza della scelta esistenziale personale deve pur fare i conti nel bilanciamento con le libertà e diritti altrui di pari ... Leggi su studiocataldi

