Benevento, ecco il programma delle amichevoli: ufficiali Roma e Schalke (Di martedì 18 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Benevento ha ufficializzato il programma delle amichevoli che la squadra di Inzaghi osserverà a Imst, Trigoria e nel Sannio. Avversari di lusso per la Strega che se la vedrà con lo Schalke 04 (Imst) e Roma (Trigoria) il 28 agosto e il 5 settembre. Si apre con Imst-Benevento il 24 agosto nel ritiro austriaco e si chiude con la sfida alla Reggina al Ciro Vigorito il 12 settembre, a una settimana esatta dall’inizio del campionato di serie A. Di seguito il programma: SC IMST-Benevento CALCIO 24 agosto 2020, ore 18, IMST; Schalke 04-Benevento CALCIO 28 agosto 2020, ore 16, ... Leggi su anteprima24

TuttoFanta : ? Dopo molte stagioni da protagonista al #Cagliari, Marco #Sau riporta il #Benevento in #SerieA. Ecco la sua scheda… - wam_the : Benevento: ecco i convocati per il ritiro. C’è Glik -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento ecco

Entra tramite link di invito. Telegram TIFO BENEVENTO: il canale dedicato ai tifosi. Entra tramite link di invito. APP per Android: ecco TIFO BENEVENTO, il servizio gratuito dedicato a tutti i tifosi ...Al team che sarà allenato da mister De Meo si aggiunge anche Giuseppe Pagliuca. Classe 2000, si tratta di un ritorno in granata per l’ex giovanili di Casertana, Benevento e Real Cassino Colosseo ...