Barzagli su Conte: “Prime volte con difesa a 3 un dramma, nei ritiri in montagna grande fatica” (Di martedì 18 agosto 2020) L’ex difensore della Juventus e della Nazionale italiana, Andrea Barzagli, ha rilasciato un’intervista al canale YouTube ‘Cronache di spogliatoio’, nella quale ha parlato del suo ex allenatore Antonio Conte, che oggi sta facendo le fortune dell’Inter: “Primo impatto con la difesa a tre un dramma. Io, Bonucci e Chiellini eravamo abituati a 4. Leonardo è rimasto centrale e per lui è cambiato poco, ma io e Giorgio ci siamo modificati per quel ruolo. A tre non si difende meglio che a quattro, se non sai difendere lasci spazi enormi, contano molto le caratteristiche dei giocatori. Le prime volte a tre con Conte è stato molto strano”. Barzagli, poi, ha spiegato anche la preparazione che Conte ... Leggi su sportface

sportface2016 : Andrea #Barzagli racconta la sua esperienza sotto la guida di Antonio #Conte - rubylux04 : RT @TUTTOJUVE_COM: Barzagli: 'La prima volta con la difesa a tre fu un dramma. Su Conte, Bastoni e Dani Alves..' - ChuchoCastroP : RT @TUTTOJUVE_COM: Barzagli: 'La prima volta con la difesa a tre fu un dramma. Su Conte, Bastoni e Dani Alves..' - TUTTOJUVE_COM : Barzagli: 'La prima volta con la difesa a tre fu un dramma. Su Conte, Bastoni e Dani Alves..' - ItaSportPress : Barzagli: 'Per giocare con Gasperini devi essere forte fisicamente. Come Conte non c'è nessuno. Su Dani Alves...' -… -