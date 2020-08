Barcellona, Bartomeu: “Dimettersi adesso sarebbe stata la cosa più facile, abbiamo scelto Koeman per la sua filosofia” (Di martedì 18 agosto 2020) Il presidente del Barcellona Josep Bartomeu ha concesso un’intervista alla tv del club, analizzando la situazione del club dopo il ko in Champions League contro il Bayern Monaco e confermando le indiscrezioni su Ronald Koeman, il quale subentrerà al posto di Quique Setien: “Vogliamo riportare la squadra in alto ma servirà ribaltare la situazione ed attuare determinate misure. Sono preoccupato. Koeman? L’abbiamo scelto perché conosce il club, ma anche per la sua esperienza e la sua filosofia“. “E’ stata una sua scelta, apprezzo ciò che ha fatto in questi anni” – ha affermato Bartomeu in merito alle dimissioni di Eric Abidal, spiegando poi il motivo per il quale ha ... Leggi su sportface

DiMarzio : LIVE | Bartomeu: '#Messi vuole finire la sua carriera al #Barcellona. Ho parlato con Koeman: sarà il pilastro del s… - DiMarzio : Sarà un lunedì cruciale in casa #Barcellona. #Koeman sempre in cima alla lista - DiMarzio : #Barcellona: le parole di #Bartomeu e i primi nomi per la panchina - nerazzurriamo2 : Bartomeu: 'Messi vuole finire la carriera al Barcellona. Koeman mi ha detto che è fondamentale per il suo progetto.… - lukalauti : Secondo Bartomeu al Barcellona va tutto bene ???? -