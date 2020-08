Autonomia, presidenzialismo e niente inciuci. Patto del centrodestra per le regionali (Di martedì 18 agosto 2020) Roma, 18 ago – Come i giallofucsia, anche il centrodestra sigla un accordo elettorale trovando la quadra sulle richieste dei singoli alleati. Come Pd e M5S che, con capriole e voltafaccia senza precedenti ora possono correre insieme alle regionali, così Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia ratificano la loro intesa per sostenere i candidati unitari. L’occasione è quella della ricandidatura del governatore veneto Luca Zaia. L’accordo viene salutato come il Patto anti-inciucio, in cui gli alleati si impegnano a non andare mai con la sinistra. In sostanza, Lega e FdI ottengono da FI di mettere nero su bianco che non cederà alle sirene di Conte in nessun caso. Impresa più che facile, ora che Zingaretti e Grillo si sono accordati pure sul territorio, blindando ... Leggi su ilprimatonazionale

