Appuntamenti e scadenze del 18 agosto 2020 (Di martedì 18 agosto 2020) (Teleborsa) – Lunedì 17/08/2020Borsa: Italia – Chiusura mercato after hours della Borsa di Milano (fino a venerdì 21/08/2020) Martedì 18/08/2020Appuntamenti: Banca d’Italia – Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull’esteroAziende:Home Depot – Risultati di periodoWal-Mart – Risultati di periodo Leggi su quifinanza

Teleborsa

Il dopo Ferragosto riserva a contribuenti e intermediari un carico di scadenze. Sono 246 gli appuntamenti in agenda entro la fine del mese. La quasi totalità (circa l’83%) si concentra il 20 agosto, ...Ma la tensione sul fronte scadenze-adempimenti resterà molto elevata per moltissimi contribuenti – già da qui a fine mese se ne vedranno delle belle, con oltre 240 appuntamenti in lista d’attesa – e ...