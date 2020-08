Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2020 ore 16:30 (Di lunedì 17 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 17 AGOSTO 2020 ORE 16.20 UMBERTO VERINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A1 A CAUSA DI UN VEICOLO IN FIAMME È AL MOMENTO CHIUSO IL CASELLO DI VALMONTONE SIA IN ENTRATA CHE IN USCITA QUALCHE DISAGIO ANCHE SULLA LITORANEA TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI CHIUDIAMO CON GLI EVENTI IN AGENDA: NEL COMUNE DI ANTRODOCO DA OGGI E FINO AL 22 AGOSTO VA IN SCENA IL MUSICANTRODOCOFESTIVAL ATTIVI DIVIETI E LIMITAZIONI ALLA CONSUETA VIABILITÀ. IL DETTAGLIO DELLA NOTIZIA È CONSULTABILE SUL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT AD AUSONIA INVECE IL 21 AGOSTO SI TIENE LA MANIFESTAZIONE AUSONIA IN ESTATE 2020, DALLE 8 ALLA MEZZANOTTE VIGE QUINDI IL DIVIETO DI TRANSITO SU UN TRATTO DELLA PROVINCIALE MADONNA ... Leggi su romadailynews

