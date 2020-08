USA, Empire State index scivola più delle attese (Di lunedì 17 agosto 2020) (Teleborsa) – scivola oltre attese l’indice manifatturiero Empire State di New York, che si è portato ad agosto a 3.7 punti dai 17,2 punti di luglio. Le stime degli analisti erano per una caduta più contenuta, ovvero fino a 15 punti. L’indice misura le condizioni del settore manifatturiero nel distretto di New York. Si ricorda che un livello del dato superiore/inferiore allo 0 indica che la maggior parte delle compagnie riportano miglioramenti/peggioramenti delle condizioni. Leggi su quifinanza

