Un uomo entra in casa e tenta di rapirla, attimi di paura per la wrestler Sonya Deville: l’aggressore arrestato con mazza e coltello (Di lunedì 17 agosto 2020) Davvero clamoroso quanto successo la scorsa notte in South Carolina, dove un uomo ha tentato di introdursi nell’abitazione di Sonya Deville, famosa wrestler WWE, con l’intenzione di rapirla. Roy Rochlin/Getty ImagesUn’azione orchestrata dal malvivente nei minimi particolari e studiata per otto mesi, come riferito dalla polizia, che raccontato come il maniaco si sia appostato nella proprietà di Daria Berenato (vero nome della lottatrice), attendendo per circa quattro ore che si mettesse a dormire. Nel pieno della notte poi, l’uomo ha provato a entrare in casa, facendo però scattare l’allarme e spingendo la padrona di casa a chiamare la polizia. L’intervento delle ... Leggi su sportfair

lepasquen : Un uomo entra in un caffe. Spatof. - S_i_m_o_n_e_9_4 : @CarloEmmiti @PaoloGaucho80 Esatto ?? lui è l’uomo dei gol inutili, che entra al 2-0 e fa il 3-0 comr contro il Geno… - 1nove71 : @EP_President @SeaWatchItaly @MSF_ITALIA Verissimo David, nessuno uomo donna o bambino dovrebbe morire in mare. Ma… - MangaForevernet : ? One Piece - Episodio 937: Tonoyasu! L'uomo più famoso della città di Ebisu! | Recensione ? ?… - ngigneGra : @valeria_visini @terzocassetto @MariaVarola @schiva_questa @lazigomona Si ma spiegami tutto questo teatrino che c’e… -

Ultime Notizie dalla rete : uomo entra La Rustica, un uomo entra in chiesa e distrugge oggetti e suppellettili sacre: "Molti i danni" RomaToday La Roma è ufficialmente di Dan Friedkin: "Impegno totale, sentiamo grande responsabilità"

L'affare è stato siglato in un ufficio a Piazza di Spagna. La Roma dice addio a Pallotta, il nuovo proprietario è il Friedkin Group di Dan Friedkin. Operazione completata nel primo pomeriggio con le f ...

Il senso di De Gasperi per la ricostruzione

La parola «ricostruzione» risuona da mesi nella riflessione pubblica ed è risuonata nel corso di questa estate, specie nelle ultime settimane, in occasione della cerimonia di inaugurazione del nuovo p ...

L'affare è stato siglato in un ufficio a Piazza di Spagna. La Roma dice addio a Pallotta, il nuovo proprietario è il Friedkin Group di Dan Friedkin. Operazione completata nel primo pomeriggio con le f ...La parola «ricostruzione» risuona da mesi nella riflessione pubblica ed è risuonata nel corso di questa estate, specie nelle ultime settimane, in occasione della cerimonia di inaugurazione del nuovo p ...