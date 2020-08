"Tutti in classe, ma con la mascherina". L'ira dei presidi: i nuovi banchi non ci sono (Di lunedì 17 agosto 2020) L'allarme di Antonello Giannelli. "Distanziamento difficile, serviranno le protezioni. L'alternativa è non riaprire, e nessuno lo vuole" Mancano all'appello 10mila aule. "La carenze più importanti al ... Leggi su quotidiano

PaolaPisano_Min : Per il ritorno a scuola il Comitato Tecnico Scientifico raccomanda fortemente l’utilizzo di @immuni_app da parte de… - Elisabe43764042 : @lasoncini Se le scuole dovessero davvero riaprire e restare aperte più di 2 settimane mi toccherà piazzarmi col po… - alessandrograpp : RT @luca_p74: Il parlamento va liberato da tutta la classe politica attuale. Sono tutti lacché di lobby e massoni. Non fatevi illusioni, ma… - simo_valenti : RT @PaytonSir: Immenso Pandev. Classe cristallina e voglia di giocare da ventenne, un esempio per tutti. Sì è guadagnato sul campo lo stat… - walterdicori : RT @frido1962: Facciamo così @emanuelefiano @guerini_lorenzo , tutta la classe dirigente e tutti i parlamentari che non prendono le distanz… -