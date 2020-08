Traffico Roma del 17-08-2020 ore 18:30 (Di lunedì 17 agosto 2020) Luceverde Roma una buona serata Ben ritrovati all’ascolto in studio Daniele Guerrini G continua ad essere scarsa la circolazione sulla rete viaria della capitale unica eccezione sulla A24 la Roma L’Aquila Teramo dove sono segnalati incolonnamenti alla barriera di Roma Est in entrata verso la città a San Giovanni attenzione cambiamenti per la viabilità sul largo Brindisi via Taranto per lavori in corso sempre per lavori chiusa via Edmondo De Amicis il cosiddetto K2 da via della Camilluccia scendere fino a viale dello Stadio Olimpico mentre alle porte di Roma Sud nella zona di Vallerano disposto il transito a senso unico di marcia su via Alvaro del Portillo in direzione di via Federico Alessandrini a causa della notevole affluenza Policlinico Universitario Campus Biomedico per eseguire tampone ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 17-08-2020 ore 18:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2020 ore 18:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - LuceverdeRoma : #autostrade #traffico -A24 Roma Teramo code alla Barriera Di Roma Est > Roma #luceverde #Lazio - romadailynews : Traffico Roma del 17-08-2020 ore 18:00: Luceverde Roma per ritrovati all’ascolto in studio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 17-08-2020 ore 18:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 17-08-2020 ore 16:30 RomaDailyNews Trema la mala del rione Traiano, il ras Enzo Cutolo si dissocia

Ha detto basta. Stop con la camorra e le sue regole. Vincenzo Cutolo, figlio del boss Salvatore ‘Borotalco’, a capo dell’omonimo gruppo del rione Traiano (zona ’44’) ha detto basta. Il ras si è dissoc ...

Migranti, Di Maio: Rafforzare lotta contro trafficanti esseri umani

Roma, 17 ago. (LaPresse) - "Ho detto che è indispensabile rafforzare la lotta contro i trafficanti di esseri umani soprattutto nelle aree di Sfax e Mahdia. L'Italia è pronta a prestare assistenza tecn ...

Ha detto basta. Stop con la camorra e le sue regole. Vincenzo Cutolo, figlio del boss Salvatore ‘Borotalco’, a capo dell’omonimo gruppo del rione Traiano (zona ’44’) ha detto basta. Il ras si è dissoc ...Roma, 17 ago. (LaPresse) - "Ho detto che è indispensabile rafforzare la lotta contro i trafficanti di esseri umani soprattutto nelle aree di Sfax e Mahdia. L'Italia è pronta a prestare assistenza tecn ...