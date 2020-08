Traffico Roma del 17-08-2020 ore 12:30 (Di lunedì 17 agosto 2020) Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato Italiane via Girolamo Benzoni per incidente avvenuto all’altezza della circonvallazione Ostiense incidente korallen anche su via Gregorio VII nei pressi di via di Porta Cavalleggeri Cambiamo argomento a San Giovanni attenzione ai cambiamenti per la circolazione sul largo Brindisi e lì in via Taranto per lavori a pensione la segnaletica sul posto chiusa via Edmondo De Amicis la strada che collega via della Camilluccia viale dello Stadio Olimpico per lavori in corso per quanto riguarda il trasporto attivo il servizio bus navetta per il collegamento della linea metro B ... Leggi su romadailynews

Traffico Roma del 17-08-2020 ore 11:30

Roma, è in gravi condizioni il poliziotto investito sulla corsia d'emergenza

L’incidente che ha coinvolto il poliziotto sarebbe avvenuto nel tardo pomeriggio di ferragosto sulla A1 Roma Nord. Sono gravi le condizioni del poliziotto investito ieri, 15 agosto, nel tardo pomerigg ...

Coronavirus: non si fermano i casi in provincia e nel Lazio. Asl: “Alta l’attenzione e rispettiamo le regole”

Un fine settimana delicato per il Lazio e la provincia pontina dove solo nella giornata di ieri sono stati registrati 12 nuovi casi di coronavirus, 68 in tutta la regione. “Siamo tornati ai livelli di ...

