Traffico Roma del 17-08-2020 ore 10:30 (Di lunedì 17 agosto 2020) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto rallentamenti a Centocelle per incidente avvenuto su via delle Robinie all’incrocio con via dei Castani incidente con rallentamenti segnalato anche su via del Ponte Pisano all’incrocio con via della Pisana Non ci sono altre segnalazioni di rilievo poco il Traffico sulle strade intorno alla capitale ed anche in città non ci sono altri problemi da segnalare un argomento a San Giovanni per lavori cambia la circolazione sul largo Brindisi via Taranto attenzione alla segnaletica sul posto chiusa per lavori via Edmondo De Amicis la strada che collega via della Camilluccia viale dello Stadio Olimpico verso lo stadio Olimpico attivo il servizio bus navetta per il collegamento della linea metro B EUR Magliana Laurentina non circolano i treni per lavori di rinnovo della ... Leggi su romadailynews

A1 Firenze-Roma code a tratti causa traffico intenso tra A1 Svincolo Firenze Scandicci (Km 286) e Allacciamento A1… - A1 Firenze-Roma code a tratti causa traffico intenso tra A1 Svincolo Firenze Scandicci (Km 286) e Allacciamento A1… - A1 - Scandicci-Firenze - Code a tratti A1 Bologna-Roma Code a tratti tra Firenze Scandicci e Bivio A1-Variante per traffico int... - A1 - Anagni-Valmontone - Traffico Rallentato A1 Roma-Napoli Traffico Rallentato tra Anagni e Valmontone per traffico intenso

. Un incidente che ha coinvolto due veicoli si è verificato intorno alle 9,40 nel tratto autostradale tra la diramazione Roma Nord e il casello di Ponzano Romano/Soratte in direzione di Firenze. Non s ...

Gli ultimi dimenticati di Roma. «Così bloccano l'accoglienza»

Nell’ostello Caritas della Capitale ci sono 70 posti liberi per senza dimora. "Da tre mesi chiediamo che siano fatti i tamponi". Così restano fuori accampati ...

