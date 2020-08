The Legend of Zelda: Skyward Sword sta per arrivare su Switch? (Di lunedì 17 agosto 2020) The Legend of Zelda: Skyward Sword per Nintendo Switch è stato avvistato su Amazon UK, il che farebbe pensare a un'eventuale reveal o lancio.La pagina (ora rimossa) non conteneva dettagli come la data di uscita e va notato che Nintendo non ha confermato ufficialmente che il gioco arriverà sulla console. Il produttore di Zelda Eiji Aonuma ha commentato in passato la possibilità di portare il gioco Wii su Switch senza controlli di movimento. Ha affermato che il compito sarebbe stato "un po 'difficile" e che "potrebbe essere quasi impossibile". Detto questo, l'elenco di Amazon dovrebbe essere preso con la dovuta cautela.Molte volte in passato i giochi sono stati elencati su Amazon o sulle pagine di altri rivenditori senza informazioni e non ne è ... Leggi su eurogamer

