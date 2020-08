Sconcerti: in Champions vince il calcio di Rangnick, il pallone viene recuperato in sei secondi (Di lunedì 17 agosto 2020) Lo scossone in Champions è ovviamente uno spunto troppo succulento per lasciarselo sfuggire. Ne scrive Mario Sconcerti sul Corriere della sera. Fa notare che in semifinale tre tecnici su quattro sono tedeschi. Uno, Garcia, è un vecchio opportunista del calcio, passato con intelligenza anche dall’Italia. Cioè stiamo dando ragione a tutte le scuole, al nuovo e al vecchio. Perfino al classico: Flik è infatti un allenatore che viene dall’interno della federazione, cresciuto con Low in Nazionale. Maestri come Guardiola e Zidane si sono scoloriti con l’uso. Guardiola soprattutto sembra aver perso la sua diversità ossessionato dal doverne sempre trovare una nuova. È un calcio nuovo dove il pallone perso deve essere ... Leggi su ilnapolista

napolista : Sconcerti: in Champions vince il calcio di Rangnick, il pallone viene recuperato in sei secondi Sul Corsera: in se… - alevale90 : Bravo Mario #Sconcerti, le becca tutte. #JuveLione #ManCityOL #Champions #Messi #Ronaldo #Juventus #Lione… - Mario_sConcerti : @SpudFNVPN Cosa manca a questa Juve per arrivare a vincere la Champions? - sportface2016 : Il commento di Mario #Sconcerti dopo #AtalantaPSG - SCUtweet : ?C’è una Juve, una juventinità che è andata oltre, diventata ingestibile. Cosa significa non essere più felici di n… -