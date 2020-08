Ritorna da Malta e fa il tampone. Positivo non aspetta esito e va alla festa in spiaggia (Di lunedì 17 agosto 2020) Rosa Scognamiglio Il ragazzo ha partecipato ad una cena nel ristorante di uno stabilimento balneare di Porto San Giorgio. Avviate tutte le procedure sanitarie Un ragazzo è risultato Positivo al Coronavirus dopo aver cenato nel ristorante di uno stabilimento balneare di Porto San Giorgio, nel Fermano. L'Asur Marche (Azienda sanitaria unica regionale) ha già avviato tutte le procedure di sanificazione della struttura e disposto la quarantena per il giovane. Cosa è accaduto Stando a quanto si apprende dall'agenzia stampa Adnkronos, i fatti risalgono alla sera di venerdì 14 agosto. Il ragazzo avrebbe partecipato ad una cena presso il ristorante del Tucano's, un noto stabilimento balneare di Porto San Giorgio, in provincia di Fermo. Non si hanno informazioni dettagliate sulla vicenda né sono state diffuse - per ... Leggi su ilgiornale

HuffPostItalia : Ritorna contagiato da Malta, 7 positivi e 20 casi sospetti a Villabate - Ila285 : RT @HuffPostItalia: Ritorna contagiato da Malta, 7 positivi e 20 casi sospetti a Villabate - CasilinaNews : Lente d'ingrandimento per chi ritorna da paesi come la #Croazia, #Grecia, #Malta o #Spagna - PatriziaBorghi2 : RT @paolorm2012: Ritorna contagiato da Malta, 7 positivi e 20 casi sospetti a Villabate - paolorm2012 : Ritorna contagiato da Malta, 7 positivi e 20 casi sospetti a Villabate -

Ultime Notizie dalla rete : Ritorna Malta Ritorna contagiato da Malta, 7 positivi e 20 casi sospetti a Villabate L'HuffPost Covid: in aeroporto intercettati tre casi in poche ore

ROMA La Task force istitutia dalla Regione per effettuare test rapidi ai passeggeri di ritorno dall'estero sta dando i primi frutti. Oggi in poche ore sono stati intercettati tre viaggiatori che hanno ...

Coronavirus, primo caso positivo ai test a Fiumicino: è un giovane abruzzese

Fiumicino - “Individuato ai test che si stanno svolgendo all’Aeroporto di Fiumicino il primo caso positivo. Si tratta di un giovane di Pescara di ritorno da Malta con un volo Ryanair. Avviato il conta ...

ROMA La Task force istitutia dalla Regione per effettuare test rapidi ai passeggeri di ritorno dall'estero sta dando i primi frutti. Oggi in poche ore sono stati intercettati tre viaggiatori che hanno ...Fiumicino - “Individuato ai test che si stanno svolgendo all’Aeroporto di Fiumicino il primo caso positivo. Si tratta di un giovane di Pescara di ritorno da Malta con un volo Ryanair. Avviato il conta ...