Repubblica - Atletico su Allan | possibile uno scambio con Herrera

Héctor Herrera per Allan? È questa una possibile evoluzione dell'interesse dell'Atletico Madrid per il centrocampista brasiliano, con il club spagnolo che sarebbe pronto ad offrire al Napoli il centrocampista messicano.

Champions, due giocatori dell'Atletico Madrid positivi al coronavirus
Atletica, Tamberi riparte forte: vittoria nell'alto a Leverkusen

LEVERKUSEN - La stagione di Gianmarco Tamberi riparte con una vittoria all'estero. Al meeting di Leverkusen, in Germania, l'azzurro si prende il successo saltando 2,29 al primo tentativo e riesce a sc ...

Juve, ecco la clausola di Thomas

Come riporta La Repubblica, nel contratto della stella dei Colchoneros c'è una clausola da 50 milioni di euro che la Juve tuttavia non può pagare cash. C'è anche Thomas Partey, centrocampista dell'Atl ...

