Quando e dove bisogna indossare la mascherina? Le nuove regole su dispositivi e spostamenti

Oggi La Stampa pubblica una serie di domande e risposte sulla nuova ordinanza del ministero della Salute Quando e dove devo indossare la mascherina? Da oggi, e su tutto il territorio nazionale, l'uso delle mascherine è obbligatorio dalle 18 alle 6 «all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti». Dovunque insomma non sia possibile mantenere il distanziamento sociale, bisogna indossare la mascherina. Non sono ammesse deroghe regionali. Ma allora dalle sei del mattino alle sei di sera si può anche uscire senza mascherina? Come stabilito dal ...

Ultime Notizie dalla rete : Quando dove Elezioni amministrative e suppletive: ecco dove e quando si vota Il Faro Online La coca, l’assalto ai taxi e la fuga in treno nel Salento: rapinatori traditi dalle telecamere

In Salento non andavano in vacanza. Cercavano un appoggio. Un posto dove restare «imboscati» per qualche tempo. Lontano da Milano e da Quarto Oggiaro , dove qualcuno, in quartiere, quando è iniziato a ...

Discoteche, Codacons: denuncia a governo e regioni su mancate chiusure

''Chiudere ora le discoteche quando tra luglio e agosto sono state organizzate centinaia di serate in tutta Italia vuol dire chiudere la stalla quando i buoi sono già scappati - afferma il president ...

