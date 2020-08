Polignano a Mare, abusi edilizi in una zona vincolata: sequestrata struttura turistica. Tre indagati (Di lunedì 17 agosto 2020) Il provvedimento eseguito dalla guardia costiera su disposizione della procura di Bari. Sarebbe stato occupato demanio marittimo Leggi su repubblica

poliziadistato : Polignano a Mare visto dall'elicottero del #repartovolo di Bari #essercisempre #10agosto - rep_bari : Polignano a Mare, abusi edilizi in una zona vincolata: sequestrata struttura turistica. Tre indagati [aggiornamento… - StraNotizie : Polignano a Mare, abusi edilizi in una zona vincolata: sequestrata struttura turistica. Tre indagati - cronaca_news : Polignano a Mare, abusi edilizi in una zona vincolata: sequestrata struttura turistica. Tre indagati… - AnsaPuglia : Sequestrata struttura turistica a Polignano a Mare. La struttura sorge in area sottoposta a vincolo paesaggistico… -

Ultime Notizie dalla rete : Polignano Mare Ristoranti a Polignano a mare: ecco dove mangiare Gambero Rosso Polignano a Mare, abusi edilizi in una zona vincolata: sequestrata struttura turistica. Tre indagati

Una struttura turistico-balneare di circa 25 mila metri quadri in località San Giovanni a Polignano a Mare è stata sottoposta a sequestro preventivo per abusivismo edilizio. Stando al provvedimento di ...

Sequestrata struttura turistica a Polignano a Mare

(ANSA) - BARI, 17 AGO - Una struttura turistico-balneare di circa 25 mila metri quadri in località San Giovanni a Polignano a Mare è stata sottoposta a sequestro preventivo per abusivismo edilizio. St ...

Una struttura turistico-balneare di circa 25 mila metri quadri in località San Giovanni a Polignano a Mare è stata sottoposta a sequestro preventivo per abusivismo edilizio. Stando al provvedimento di ...(ANSA) - BARI, 17 AGO - Una struttura turistico-balneare di circa 25 mila metri quadri in località San Giovanni a Polignano a Mare è stata sottoposta a sequestro preventivo per abusivismo edilizio. St ...