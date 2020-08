Pensione con quota 41 e licenziamento disciplinare, ho diritto alla Naspi (Di lunedì 17 agosto 2020) In Pensione con quota 41 destinata ai lavoratori precoci che hanno maturato almeno un anno di contributi prima del diciannovesimo anno di età, ma questo non è l’unico requisito; bisogna aver maturato 41 anni di contributi a prescindere dall’età anagrafica. Inoltre, il lavoratore deve trovarsi in una delle seguenti tutele: disoccupato che almeno da tre mesi ha terminato di percepire la Naspi; lavoratore invalido al 74%; lavoratore che assiste un familiare con handicap grave da almeno sei mesi e infine lavoratore che svolge mansioni usuranti e gravose. La Pensione quota 41 fa parte del pacchetto pensioni news. Pensione quota 41 con Naspi, ma se il licenziamento è disciplinare ... Leggi su notizieora

