Operazione al cuore per l’ex vincitrice del Grande Fratello: “Sono in ansia” (Di lunedì 17 agosto 2020) Paura per i fan del Grande Fratello, la giovane ex vincitrice dovrà essere operata al cuore: ecco cosa è successo e come sta. Grande Fratello Vip, Fonte foto: Facebook (@Grande Fratello)C’e ansia per i fan del Grande Fratello, a breve l’ex vincitrice della sedicesima edizione, ‘La ragazza di latta’ dovrà essere operata al cuore. Si tratta del secondo intervento per Martina Nasoni che convive con un pacemaker dall’età di 12 anni, ora dovrà tornare sotto i ferri per non avere ulteriori problemi in futuro. Grande Fratello, nuova Operazione al ... Leggi su chenews

gossipblogit : Martina Nasoni, nuova operazione a cuore aperto: 'Ho molta paura' - toysblogit : Martina Nasoni, nuova operazione a cuore aperto: 'Ho molta paura' - jaymazaki : Mi hanno dato della scansafatiche perché ad ottobre è un anno che mi sono iscritta a scuola guida e non ho ancora p… - zazoomblog : Martina Nasoni nuova operazione al cuore: “Sono in ansia. Matteo? È finita” - #Martina #Nasoni #nuova #operazione - zazoomblog : Martina Nasoni nuova operazione al cuore: “Sono in ansia. Matteo? È finita” - #Martina #Nasoni #nuova #operazione -