Need for Speed: Hot Pursuit tornerà in un remaster a novembre? (Di lunedì 17 agosto 2020) A quanto pare, il remaster di Need for Speed: Hot Pursuit dovrebbe uscire nel mese di novembre di quest'anno.Le voci secondo cui EA avrebbe dovuto lanciare un remaster di Need for Speed: Hot Pursuit sono iniziate a circolare lo scorso giugno, quando alcuni rumor rivelarono che un remaster sarebbe arrivato entro la fine dell'anno su PC e console, incluso Nintendo Switch.Ora, un elenco di Amazon UK rapidamente cancellato non solo avrebbe anticipato l'arrivo del gioco, ma avrebbe anche svelato la data di uscita: venerdì 13 novembre 2020.Leggi altro... Leggi su eurogamer

