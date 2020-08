Nba, via ai playoff: il quadro completo, le favorite e dove vederli in tv (Di lunedì 17 agosto 2020) La stagione Nba entra nella sua fase più calda. Da oggi, lunedì 17 agosto, prendono infatti il via i playoff nella bolla di Orlando: spazio al primo turno, con serie al meglio delle sette partite. A ... Leggi su quotidiano

IKDC0 : @NBA @Ella_Collier @unitedmasters Pronti, partenza, via @youngyovng - matteoloc : RT @hqgcKobeBryant: Quel giorno in cui John Starks scappò via a BJ Armstrong per piazzare una delle schiacciate più iconiche dei primi anni… - marcosola1970 : RT @hqgcKobeBryant: Quel giorno in cui John Starks scappò via a BJ Armstrong per piazzare una delle schiacciate più iconiche dei primi anni… - dchinellato : Utah ha fatto uscire dalla bolla anche Justin Wright-Foreman. I Jazz avevano bisogno di portare dentro un membro de… - Giovanni8953 : RT @hqgcKobeBryant: Quel giorno in cui John Starks scappò via a BJ Armstrong per piazzare una delle schiacciate più iconiche dei primi anni… -