Migranti: Lamorgese e Di Maio in missione a Tunisi (Di lunedì 17 agosto 2020) Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese e il responsabile della Farnesina, il ministro Di Maio, sono in missione oggi a Tunisi. Si vuole ottenere un freno alle partenze di Migranti verso l'Italia - ... Leggi su tg.la7

