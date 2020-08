Messina, sindaco De Luca fa sanificare i granelli di sabbia e mostra le operazioni in un video: “Da noi spiagge Covid free” (Di lunedì 17 agosto 2020) Il sindaco di Messina Cateno De Luca ha pubblicato sul proprio profilo Facebook un video che mostra alcuni operatori impegnati a sanificare la spiaggia. Il disinfettante viene spruzzato direttamente sulla sabbia, nonostante secondo medici e virologi i granelli di sabbia e l’acqua marina non riescano a mantenere in vita il virus e trasmetterlo quindi all’uomo. La sanificazione, oltre che inutile, può essere dannosa, soprattutto all’ecosistema e all’ambiente, come hanno denunciato già alcuni mesi fa associazioni come il Wwf. Eppure De Luca, attraverso i social, rivendica la bontà dell’iniziativa e fa sapere di avere mobilitato “20 squadre” per il lavoro di ... Leggi su ilfattoquotidiano

