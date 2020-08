Madonna a 62 anni festeggia con spinelli e marijuana (Di lunedì 17 agosto 2020) Madonna, all’anagrafe Madonna Ciccone, ha festeggiato i 62 anni con un vassoio di spinelli e marijuana Una diva del calibro di Madonna non è certo nuova alle provocazioni. Così per il suo 62esimo compleanno, la popstar ha deciso ancora una volta di non passare inosservata. La cantante ha infatti pubblicato sui Social Network alcuni scatti del suo party di compleanno. Di fronte all’artista è ben visibile un vassoio con abbondante marijuana. Inoltre, Madonna tiene fra le labbra un inequivocabile spinello. Naturalmente le reazioni dei fans non si sono fatte attendere, ma non tutti hanno inneggiato alla voglia di osare di un’autentica icona della musica internazionale. Il party di ... Leggi su nonsolo.tv

