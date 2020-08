Letizia di Spagna, vacanze finite. E Juan Carlos si trasferisce negli Emirati (Di lunedì 17 agosto 2020) vacanze al termine per Letizia di Spagna: l’altezza reale ha alloggiato dal 7 agosto 2020 nell’incantevole isola di Maiorca, insieme al Re Felipe e alle loro due splendide figlie Leonor e Sofia, per prendersi un momento di pausa dopo la notizia dell’esilio di Juan Carlos. Con loro era presente anche la Regina Sofia, unita adesso più che mai con la nuora dopo anni di screzi: le due donne di corte hanno deciso di porre fine ai loro contrasti, per affrontare al meglio la nuova spinosa situazione nella quale la famiglia reale è stata catapultata. L’esilio dell’ex monarca Juan Carlos, infatti, ha portato non ben pochi problemi ai Borboni di Spagna, che hanno dovuto porre rimedio agli scandali del ... Leggi su dilei

Letizia di Spagna sulla figlia Leonor: «Farà quello che deve, non quello che vuole»

La regina, a Maiorca con la famiglia, sorprende con una risposta decisa sul futuro della primogenita, destinata a salire sul trono dopo il padre, e su Juan Carlos glissa con un semplice: «Non ti sento ...

