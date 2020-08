Internazionali d'Italia, ecco l'entry list con Djokovic e Nadal (Di lunedì 17 agosto 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

Gazzetta_it : Pubblicata l’entry list degli #Internazionali d’Italia: c’è #Nadal - SuperTennisTv : Entry list maschile stellare agli @InteBNLdItalia 2020: presenti 19 dei primi 20 tennisti del ranking #ATP! ??… - Lovenottourist : RT @FP53245314: #LoveIsNotTourism L'Italia deve consentire alle coppie internazionali di potersi riunire, come stanno facendo le altre Nazi… - Pinto10Stefano : RT @FP53245314: #LoveIsNotTourism L'Italia deve consentire alle coppie internazionali di potersi riunire, come stanno facendo le altre Nazi… - kacaaanik : RT @FP53245314: #LoveIsNotTourism L'Italia deve consentire alle coppie internazionali di potersi riunire, come stanno facendo le altre Nazi… -