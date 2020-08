Inter-Shakhtar, Castro: “Il 2 a 0 ci ha messo ko” (Di lunedì 17 agosto 2020) Luis Castro al termine di Inter-Shakhtar Donetsk, semifinale di Europa League L’allenatore dello Shakhtar Donetsk Luis Castro al termine del match perso contro l’Inter per 5 a 0 e valevole per la semifinale di Europa League, ha raccontato le sue impressioni sul match della ‘Düsseldorf Arena’ in conferenza stampa. “Mentalmente è un giorno difficile per noi. L’Inter ha vinto, noi non siamo riusciti ad esprimerci al nostro livello. Nel primo tempo abbiamo avuto un’occasione con Marcos Antonio, e nella ripresa c’è stata quell’altra chance che non abbiamo sfruttato. Nel primo tempo l’Inter ha sfruttato solo un’occasione su due, poi nella ripresa abbiamo avuto ... Leggi su intermagazine

