Google non fornirà più i dati dei suoi utenti alle autorità di Hong Kong (Di lunedì 17 agosto 2020) (foto: Tommy Walker/NurPhoto/Getty Images)Google ha dichiarato che non collaborerà con le autorità cinesi a Hong Kong e non risponderà più alle richieste di fornire dati personali dei propri utenti, come prescritto dalla legge di sicurezza nazionale appena siglata dalla città-stato. Una decisione attesa da oltre un mese quando i principali social network, con l’appoggio della stessa Google, si erano dichiarati pronti a boicottare la nuova norma per proteggere la privacy dei propri iscritti. Le autorità, da questo momento in poi, non potranno più rivolgersi direttamente all’azienda di Mountain View, ma saranno costrette a seguire un complicato iter. previsto da un trattato siglato con gli Stati Uniti che ... Leggi su wired

Ultime Notizie dalla rete : Google non Huawei, scade la licenza temporanea Usa: a rischio aggiornamenti per smartphone con Google La Repubblica Huawei, scade la licenza temporanea Usa: a rischio aggiornamenti per smartphone con Google

Gli smartphone Huawei che usano i servizi di Google rischiano di non ricevere più aggiornamenti a causa del bando degli Stati Uniti. L'Amministrazione Trump non ha infatti concesso una nuova licenza t ...

GTA 5 in arrivo anche su Google Stadia?

Sembra che Take-Two Interactive e Rockstar Games si stiano preparando a lanciare Grand Theft Auto V su un'altra piattaforma, che potrebbe essere Google Stadia. Rockstar Mag, una fonte non ufficiale di ...

