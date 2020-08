“Fammi vedere come litighi, ti sparo in testa”: botte da orbi in strada ad Alba Adriatica | VIDEO (Di lunedì 17 agosto 2020)  “Fammi vedere come litighi, ti sparo in testa”: botte e insulti ad Alba Adriatica Alba Adriatica, comune in provincia di Teramo, è stata presa d’assalto da un gruppo di ragazzi e da un uomo che ha provocato i giovani con frasi violente. La rissa, ripresa da un VIDEO diventato virale sui socia, è esplosa alle 5,30 di mattina di ieri, domenica 16 agosto, quando un ragazzo ha iniziato a urlare lungo una strada della città: “Famme vede come litighi, infame, ti sparo in testa”. Tutto nell’atteggiamento dell’uomo, che portava una maglia ridotta a brandelli e si avvicinava ... Leggi su tpi

