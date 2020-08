Douglas Costa Juventus, addio imminente? Assalto dalla Spagna (Di lunedì 17 agosto 2020) Douglas Costa Juventus – Da appena una settimana l’ex centrocampista ha preso il posto di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera. E chiaramente la società dovrà far sì che l’organico venga costruito in base alle idee di calcio del nuovo tecnico, che pare intenzionato a schierare una difesa a tre. Diversi elementi probabilmente andranno via, anzi uno l’ha già fatto. Matuidi si è infatti accasato negli Usa con l’Inter Miami. Douglas Costa Juventus, Assalto del Cholo Un altro big della rosa che si potrebbe sacrificare in questo calciomercato è Douglas Costa. In Spagna alcune voci riguardano proprio l’attaccante brasiliano. Come riporta El Gol ... Leggi su juvedipendenza

