Chiudono le discoteche e obbligo di mascherina dall’aperitivo all’alba (Di lunedì 17 agosto 2020) Dopo l’impennata dei nuovi contagi arriva la stretta del governo. Il ministro Speranza: «Bisogna tenere alta l’attenzione del Paese» Leggi su ilsecoloxix

matteosalvinimi : Chiudono #discoteche e sale da ballo. Lasciano i porti spalancati. Vergogna! - ciropellegrino : Non è che «cancella i concerti». Semplicemente chiudono le #discoteche e si è anticipata per far sembrare questa un… - LegaSalvini : ++ DISCOTECHE CHIUSE, SALVINI: «FOLLIA PRENDERSELA CON I RAGAZZI» ++ #Salvini: “Chiudono locali e negozi, terroriz… - PAOLAGOSTINI : RT @marco_gervasoni: “Oggi chiudono le discoteche domani chissà” svegliatevi coglioni! #discoteche ?@Corriere? - Claudio0907 : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Non sanno riaprire le scuole e vogliono dare la colpa a noi L’esecutivo gonfia l’emerge… -