Chi l’ha Visto? torna con uno speciale sul caso del piccolo Gioele (Di lunedì 17 agosto 2020) Federica Sciarelli - Chi l'ha Visto? Federica Sciarelli torna con Chi l’ha Visto?, a meno di tre settimane dall’ultima puntata stagionale. Eccezionalmente nella serata di domani, martedì 18 agosto 2020, la trasmissione si riaffaccerà nel prime time di Rai 3 per uno speciale legato al caso del piccolo Gioele, di cui si sono perse da giorni le tracce. Una puntata – a partire dalle 21.20 – per lanciare appelli a tutti coloro che potrebbero aver Visto qualcosa di importante legato al bambino e soprattutto ai turisti che passavano per l’autostrada Messina Palermo al momento dell’incidente del 3 agosto scorso, in cui Gioele è stato coinvolto con la madre Viviana Parisi (ritrovata ... Leggi su davidemaggio

