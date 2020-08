Chat integrate e documenti di identità per gli account: come stanno cambiando Instagram e Facebook (Di lunedì 17 agosto 2020) Il progetto per l’unificazione delle Chat ha fatto un passo in avanti, anche se in Beta. Secondo quanto rivelato dalla testata specializzata in tecnologia The Verge, con l’ultimo aggiornamento di Instagram alcuni utenti avrebbero sbloccato la Chat del social anche per Facebook Messenger. Uno scenario confermato anche dal fatto che l’icona dei Direct Message di Instagram è stata sostituita in questi casi con il logo di Messenger. Un sistema di Chat cross-social quindi, che mette in comunicazione le due piattaforme di Menlo Park. Nessuna sorpresa. come ormai noto da diverso tempo, la piattaforma a cui Mark Zuckerberg sta guardando è WeChat, la super app cinese che funziona sia da programma di messaggistica che da ... Leggi su open.online

