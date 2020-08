Carolina Stramare provata dalla quarantena: "Ho perso 8 chili, ora mi devo rimettere in forma" (Di lunedì 17 agosto 2020) Un periodo certamente complicato quello vissuto negli ultimi mesi non solo da tutti noi, ma anche dalla Miss Italia Carolina Stramare, che come ha raccontato in una lunga intervista al settimanale DiPiù ha sofferto molto durante l'ultimo periodo di lock-down, soffrendo anche di ansia e di attacchi di panico.La Miss Italia ha raccontato di essere rimasta veramente molto terrorizzata dal Coronavirus e da tutte le conseguenze che questo ha portato. Al momento sarebbe anche sottopeso; in quarantena avrebbe smesso di mangiare, e i fan avrebbero anche incominciato a preoccuparsi per lei: "Ero terrorizzata per i miei nonni che vivono a Vigevano, a pochi metri da casa mia. Praticamente li ho chiusi in casa e ho smesso di fare loro visita. Ma facevo io la spesa e gliela lasciavo fuori dal portone. Pensi che lo ... Leggi su blogo

