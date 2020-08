Calciomercato Palermo, arriva la conferma del ds Taibi: “I rosa hanno richiesto Corazza” (Di lunedì 17 agosto 2020) Il Palermo programma il futuro.Archiviata la promozione in Serie C ed il conseguente ritorno tra i professionisti, per i rosa, è tempo di programmare la prossima stagione. La dirigenza rosanero ormai da diverse settimane è al lavoro per rinforzare l’organico per affrontare al meglio il nuovo campionato, che avrà inizio il prossimo 27 settembre. Il club di Viale del Fante partirà da alcune certezze: Alberto Pelagotti, Masimiliano Doda, Edoardo Lancini, Andrea Accardi, Roberto Crivello, Malaury Martin, Alessandro Martinelli, Mario Alberto Santana, Roberto Floriano, Lorenzo Lucca e Andrea Silipo. Nonostante la società possa già contare su un'ossatura forte, arricchita dai recenti arrivi di Nicola Valente e Andrea Saraniti, la ... Leggi su mediagol

Mediagol : #CalciomercatoPalermo, arriva la conferma del ds #Taibi: “I rosa hanno richiesto Corazza” - Mediagol : Calciomercato Palermo, arriva la conferma del ds Taibi: 'I rosa hanno richiesto Corazza' - ForzaPalermoIT : ?? Palermo - Corazza, la situazione #PalermoCalcio #SerieC - LiveSicilia : Calciomercato, il Palermo in cerca di rinforzi. - Mediagol : #Calciomercato, #Cavani ad un passo dal #Benfica: l’ex #Palermo è atteso in Portogallo, i dettagli -