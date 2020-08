Bulgaria: Borissov propone una revisione costituzionale (Di lunedì 17 agosto 2020) In un messaggio televisivo, il primo ministro bulgaro Boyko Borissov ha chiesto la convocazione dell’Assemblea nazionale per una revisione costituzionale, promettendo di dimettersi in caso di approvazione del suo appello da parte del legislatore. L’obiettivo delle modifiche proposte è quello di migliorare l’efficienza del sistema giudiziario, ma anche di controllare le proteste che stanno scuotendo … Leggi su periodicodaily

37 giorni di proteste di piazza: uno scenario inedito si è aperto in Bulgaria, scossa dalla sollevazione popolare a Sofia e in altre città del Paese contro il g ...

Proteste contro il governo e barricate a Sofia: possibili dimissioni per Borissov

Proseguono in Bulgaria da oltre un mese le proteste antigovernative, con i manifestanti che non desistono dalla richiesta di dimissioni del premier Boyko Borissov e del procuratore generale Ivan Ghesc ...

