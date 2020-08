Barcellona, Jordi Cruyff: «È l’ora delle decisioni dolorose» (Di lunedì 17 agosto 2020) Jordi Cruyff ha commentato il momento difficile del club catalano Giornata importantissima in casa Barcellona, dopo il tracollo epico contro il Bayern Monaco. A commentare la situazione del club catalano, in una intervista a Sport, è stato Jordi Cruyff, figlio della leggenda blaugrana. «L’8-2 di Lisbona apre inequivocabilmente un periodo di esami di coscienza profondo e freddo. Nel calcio, come nella vita, ci sono momenti dove bisogna prendere decisioni difficili e dolorose. Il Covid-19 condizionerà anche il mercato, non sarà facile vendere e comprare. E il Barcellona sta attraversando un momento d’emergenza per i conti. È stato significativo che i giocatori più pagati negli ultimi ... Leggi su calcionews24

zazoomblog : Calciomercato dalla Spagna sparano la bomba: “L’Italia fa la spesa a Barcellona Juve su Suarez e Jordi Alba” -… - CalcioWeb : #Calciomercato, dalla Spagna sparano la bomba: 'L'Italia fa la spesa a #Barcellona, #Juve su #Suarez e #JordiAlba' - - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ??Jordi #Alba tra i possibili senatori sacrificati sull'altare della rivoluzione #Barcellona: la #Juventus può approfit… - pccpla : RT @calciomercatoit: ??Jordi #Alba tra i possibili senatori sacrificati sull'altare della rivoluzione #Barcellona: la #Juventus può approfit… - calciomercatoit : ??Jordi #Alba tra i possibili senatori sacrificati sull'altare della rivoluzione #Barcellona: la #Juventus può appro… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Jordi Calciomercato Juventus, rivoluzione Barcellona: Pirlo ne approfitta CalcioMercato.it Barcellona, Jordi Cruyff: «È l’ora delle decisioni dolorose»

Giornata importantissima in casa Barcellona, dopo il tracollo epico contro il Bayern Monaco. A commentare la situazione del club catalano, in una intervista a Sport, è stato Jordi Cruyff, figlio della ...

Barcellona, è il giorno della verità: Koeman in pole per la panchina, si decide anche il futuro di Messi?

A Barcellona è il giorno della verità. E' prevista per la tarda mattinata la giunta direttiva che sancirà la conclusione dell'esperienza dell'allenatore Quique ...

Giornata importantissima in casa Barcellona, dopo il tracollo epico contro il Bayern Monaco. A commentare la situazione del club catalano, in una intervista a Sport, è stato Jordi Cruyff, figlio della ...A Barcellona è il giorno della verità. E' prevista per la tarda mattinata la giunta direttiva che sancirà la conclusione dell'esperienza dell'allenatore Quique ...