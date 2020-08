Tutti i programmi di Maria De Filippi a settembre (Di domenica 16 agosto 2020) Mediaset puntata tutto su una carta sicura: ecco Tutti i programmi di Maria De Filippi che vedremo in tv da settembre. Tornano Uomini e Donne, Tu si que Valese e Amici. La nuova stagione dei programmi di Maria De Filippi Per Maria De Filippi si prepara un nuovo anno pieno di televiione. A settembre riparte Uomini e Donne con un nuovo format: niente più distinzione tra trono classico e trono over un unico studio per entrambi. Quando inizia Uomini e Donne 2020? Inizierà anche la nuova edizione di Tu sì que vales. Insieme a Maria vedremo tra i giudici Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli. ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

