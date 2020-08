Troppi passeggeri, niente distanziamento: treno bloccato alla stazione (Di domenica 16 agosto 2020) La Affluenza eccessiva, insomma: Troppi viaggiatori. Impossibile dunque garantire il mantenimento delle distanze di sicurezza come da norme anti Covid. Ecco perché quest'oggi il regionale La Spezia-... Leggi su lanazione

La Spezia, 16 agosto 2020 - Affluenza eccessiva, insomma: troppi viaggiatori. Impossibile dunque garantire il mantenimento delle distanze di sicurezza come da norme anti Covid. Ecco perché quest'oggi ...Diversi cartelli informato i passeggeri della riduzione dei posti a sedere e dell'obbligo del distanziamento sociale. "Non lasciamo a terra nessuno, corse integrate in caso di necessità" “A seguito de ...