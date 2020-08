Spoleto: 24enne muore investito dopo una lite in discoteca, 3 arresti (Di domenica 16 agosto 2020) Una lite conclusasi con il dramma quella avvenuta nei pressi di una discoteca in provincia di Spoleto, Umbria. Un giovane di 24 anni è morto, mentre 3 ragazzi si trovano in stato di arresto con l’accusa di omicidio preterintenzionale e rissa aggravata. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Assisi che stanno cercando di stabilire con esattezza quanto accaduto. lite sfociata in rissa Il dramma si è consumato nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 agosto a Bastia Umbra, provincia di Spoleto. Protgonisti 4 ragazzi originari del luogo e di Assisi. Secondo una prima ricostruzione, il dramma è scattato intorno alle 3 del mattino quando, nel parcheggio del Country Café, locale molto noto nella zona, due gruppi di ragazzi ha innescato ... Leggi su thesocialpost

